Milan-Juventus, Calabria attacca: “Infiniti dubbi sul rigore”

Il rigore per mani di Calabria, poi trasformato da Cristiano Ronaldo, è stato senza dubbio uno degli episodi più controverso degli ultimi mesi: anche dopo 24 ore, la rabbia di uno dei due protagonisti non è ancora sbollita.

Calabria torna sul rigore di Milan-Juve

Anche il giorno dopo la ferita brucia ancora. La gara dei rossoneri è stata di altissimo livello e la vittoria per 1-0 era forse il risultato più giusto, che avrebbe agevolato e non poco il passaggio alla finale di Coppa Italia. Resta la consapevolezza di aver disputato una grande partita ma l’amarezza è incontenibile per Calabria: “Orgoglioso del mio Milan. Orgoglioso della mia centesima in rossonero. Triste per un episodio che ancora, dopo tante ore, lascia infiniti dubbi. Lotteremo fino all’ultimo per conquistare questa finale“.