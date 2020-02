Mercato Juventus: Willian in estate

Notizie Juventus, Willian chiesto da Sarri. Come riportato dal Daily Mirror, il calciatore in estate sarà della Juve a zero.

I bianconeri sarebbe pronti a dare l’assalto al classe ’88. L’attaccante brasiliano del Chelsea è in scadenza di contratto e a giugno potrebbe lasciare i Blues a parametro zero in estate. Il tira e molla tra i suoi agenti e la società non ha dato soluzioni positive.

L’entourage del calciatore chiede un rinnovo di due anni e il club che è disposto a prolungare il rapporto solo per una stagione. L’arrivo poi di Ziyech al Chelsea (il calciatore marocchino rimarrà all’Ajax fino a giugno prima di trasferirsi in Inghilterra), è un altro segnale. La Juve c’è ed è pronta a formulare l’offerta giusta per portare l’esterno, che ha già lavorato con Sarri, in Serie A.

Notizie Juventus: Willian liberato

L’arrivo di Ziyech, elemento che può occupare più ruoli, ma che solitamente parte a destra e si accentra, avrà presumibilmente effetto sul futuro del brasiliano.

I due esterni alti Pedro e Willian sono entrambi a fine contratto. Mentre lo spagnolo, quest’anno usato con il contagocce, sembra ormai al capolinea, il brasiliano ha tanti estimatori.

E l’arrivo di Ziyech sembra indicare che il club si sia messo il cuore in pace. Anche perché sulle corsie esterne vi sono già Christian Pulisic, attualmente infortunato ma che è costato ben 65 milioni di euro (vista l’età – 21 anni – impensabile privarsene in estate) e Callum Hudson-Odoi (che di anni ne ha 19 ma è tornato da poco dopo un lungo infortunio). L’arrivo di Ziyech potrebbe porre la parola fine all’avventura del brasiliano.