Lazio-Inter, le probabili formazioni: ultime fantacalcio.it

Il big match della 24ª vedrà di fronte Lazio e Inter: scontro diretto per lo scudetto, diamo uno sguardo alle possibili scelte di Inzaghi e Conte con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Lazio e Inter

Nella line up biancoceleste torna dal primo minuto Milinkovic-Savic: il serbo si schiera al fianco di Lucas Leiva e Luis Alberto, come da pronostico. Torna anche Radu, visto che ha scontato la squalifica: con lui Acerbi ed uno tra Patric e Luis Felipe. Sugli esterni trova spazio sicuramente Jony dopo l’infortunio di Lulic. In avanti il ballottaggio Caicedo–Correa per affiancare Immobile è da lancio della monetina.

Tra gli ospiti le attenzioni sono rivolte innanzitutto alla frattura alla mano di Handanovic: lo sloveno non dovrebbe farcela, arriva un’altra conferma per Padelli in porta. In difesa può esserci Bastoni ai lati di De Vrij e Skriniar: di tal guisa Godin andrà in panchina. A centrocampo cerca posto Eriksen, in ballottaggio con Vecino l’infortunio di Sensi. Lautaro Martinez è arruolabile e può trovare spazio in attacco assieme a Romelu Lukaku: si accomoda in panchina, almeno inizialmente, Alexis Sanchez.

Così in campo Lazio e Inter: le scelte di Inzaghi e Conte

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku.