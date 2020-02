Juventus-Brescia, le probabili formazioni: ultime fantacalcio.it

I bianconeri devono ritrovare nel minor tempo possibile la retta via dopo le ultime prestazioni deludenti: ecco le possibili scelte di Sarri in vista della gara contro il Brescia.

Le probabili formazioni di Juve e Brescia

Il tecnico toscano deve fronteggiare un altro stop di Douglas Costa, per cui per quanto riguarda il settore avanzato potrebbe affidarsi a Dybala assieme a Higuain e Cristiano Ronaldo. A centrocampo Pjanic potrebbe restare a riposo: in tal caso, c’è Bentancur pronto a tenere le redini della mediana con l’inserimento di Matuidi. In difesa Danilo appare recuperato, ma è ancora Cuadrado il favorito per il ruolo di terzino destro. Al massimo, adattandosi, potrebbe prendere il posto dell’acciaccato Alex Sandro.

Negli ospiti il neo allenatore Diego Lopez ha un dubbio legato all’attacco: Torregrossa ha lavorato a parte in settimana, dividendosi tra campo e palestra, possibile che al suo posto ci sia Ayé. In avanti Balotelli è sicuro di scendere in campo, mentre a sostenerlo, sulla trequarti, per fantacalcio.it ci sarà Spalek. Occhio al problema muscolare di Tonali: l’enfant prodige potrebbe rifiatare questa settimana. Sulla fascia mancina, Martella è lievemente avanti a Mateju per la titolarità.

Così in campo Juventus e Brescia: le scelte di Sarri e Lopez

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek, Aye, Balotelli.