Calciomercato Napoli, Pezzella ha detto ‘sì’ agli azzurri: accordo per giugno

Calciomercato Napoli, accordo a sorpresa per Pezzella: sì del giocatore, gli azzurri guardano già al futuro

Calciomercato Napoli – Pezzella | Fulmine a ciel sereno per i tifosi della Fiorentina. Il difensore, nonché capitano del club viola, potrebbe dire addio a fine stagione. German Pezzella è il profilo individuato dal direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Gli azzurri avrebbero già avviato i contatti con l’entourage del calciatore argentino e ci sarebbe già stata la disponibilità per l’approdo in maglia azzurra. Il calciomercato invernale ha appena chiuso i battenti, ma il Napoli continua a lavorare in chiave futura. Assieme a Rrahmani e Petagna, Aurelio De Laurentiis potrebbe aggiungere un altro tassello per la sua ‘rifondazione’. L’esperto difensore della Fiorentina potrebbe diventare un nuovo calciatore della società azzurra, come rivelano i colleghi di Sky Sport.

Ultime Napoli: Petagna, Rrahmani, ma non solo. Pezzella e Kumbulla per giugno

Mentre il Napoli sul campo cerca di ritrovare la sua continuità, la società muove ancora passi importanti verso il calciomercato. Sì, perché altro che finito, con la chiusura di inizio febbraio non si sono fermati i contatti del ds Giuntoli, sempre sul pezzo, con i diversi agenti dei calciatori. Gli azzurri sono stati tra i più attivi sul mercato e continueranno ad esserlo. Dal Verona è sempre seguito il talento Marash Kumbulla, pallino del direttore e pure dello stesso presidente, Aurelio De Laurentiis. Per la difesa, dopo il colpo piazzato con Rrahmani, si potrebbe andare anche sull’esperienza: German Pezzella è un obiettivo su cui il Napoli conta di trovare l’accordo totale, Fiorentina compresa. Al momento ci sarebbe un accenno di gradimento da parte dell’argentino, gli azzurri puntano a convincere anche la società di Commisso.