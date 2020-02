Calciomercato Milan, Renato Sanches nuovo obiettivo: i possibili sacrificati

Calciomercato Milan: nel mirino c’è Renato Sanches

Calcio Mercato Milan Sanches | Il Milan ragiona sul mercato, e lo fa pensando in grande, magari a qualche giovane promettente che sta facendo molto bene. Il modus operandi dei rossoneri è chiarissimo: puntare sui prospetti, farli crescere, e magari valorizzarli anche in termini di valutazione. Ecco quindi che Maldini e Boban si stanno impegnando ad osservare vari talenti sparsi per l’Europa, a cominciare da Renato Sanches.

Il portoghese attualmente milita nel Lille, sta facendo benissimo, ed è diventato in poco tempo imprescindibile per la propria squadra. Chiaro come il 22enne sia un obiettivo ormai concreto per il Diavolo, che però dovrà studiare attentamente una giusta tattica per prenderlo. Ad oggi l’ipotesi più attendibile sarebbe “sacrificare” qualcuno in rosa, cercando di monetizzare il più possibile. I due nomi accostati alla partenza sono Kessiè e Calhanoglu, con il turco che però piano piano si sta facendo rivalutare. Questo quanto riportato da cm.it.

Ultime Milan: Kessiè può partire

Sanches è un obiettivo, ma per provare l’affondo servirà prima qualche cessione. Kessiè è il primo della lista, ma in ogni caso i rossoneri non vogliono assolutamente subire svalutazioni: per il centrocampista ivoriano il prezzo è stato già fissato. Questi i dettagli riportati dalla nostra redazione.