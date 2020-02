Calciomercato Lazio, Vazquez obiettivo concreto: il prezzo

Calciomercato Lazio: Vazquez nel mirino dei biancocelesti

Calcio Mercato Vazquez | Il mercato di Serie A continua ad essere in continuo fermento, e le big del campionato cominciano a studiare qualche colpo importante in vista dell’estate. Anche la Lazio si muove con intensità, e pensa ad un obiettivo dalla Spagna: parliamo di Franco Vazquez, centrocampista argentino in forza al Siviglia. Da ricordare il suo impatto in Serie A con la maglia del Palermo, dove con le sue giocate riuscì ad incantare non solo il Barbera, ma tutto il calcio italiano.

La sua esperienza in Liga potrebbe terminare a breve, e i biancocelesti vorrebbero approfittarne, pagando il prezzo di valutazione. Il club andaluso valuta il suo giocatore all’incirca sui 12 milioni di euro, un prezzo più che abbordabile vista esperienza a qualità dell’argentino. Tare comincia a muovere i primi passi nella trattativa, la sensazione è che da qui a breve possano arrivare ulteriori novità in merito. Questa la notizia riportata oggi pomeriggio da cm.it.

Ultime Lazio: Vazquez può arrivare, parte Milinkovic?

Vazquez è un obiettivo concreto per la Lazio, ma occhio anche a chi potrebbe partire nelle file biancocelesti. Tra gli indiziati alla partenza c’è senza dubbio Milinkovic, il quale è continuamente sondato da diverse big. Questi e altri dettagli riportati dalla nostra redazione.