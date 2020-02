Calciomercato Juventus, Icardi ancora nel mirino: Pjanic nella trattativa

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Juventus: Pjanic per arrivare ad Icardi

Calcio Mercato Juventus Icardi | La Juventus continua ad essere molto attiva sul mercato, specialmente per quanto riguarda i possibili colpi estivi. Nel mirino ci sono tantissimi giocatori, alcuni di questi circolati già tempo fa. Uno di questi è Mauro Icardi, obiettivo mai sfumato per i bianconeri, e che potrebbe tornare di moda da qui a pochissimo. L’attaccante argentino piace parecchio a Sarri e dirigenza, e intanto Paratici starebbe cercando la giusta strategia per incanalare una giusta trattativa.

Inanzitutto si cercherà di convincere il PSG a riscattare Icardi dall’Inter per i 70 milioni di euro stabiliti nel contratto, e poi si inizierà la negoziazione. La Juventus sarebbe disposta a cedere Pjanic per strappare il centravanti al club parigino. Il centrocampista bosniaco è un profilo che piace molto a Leonardo, che possa convincerlo? Questa la notizia riportata da cm.it.

Notizie Juventus: Pjanic è davvero sacrificabile?

Icardi è un obiettivo concreto per la Juventus, e in verità lo è sempre stato, sin da qualche anno fa, quando il centravanti argentino cominciava a segnare a raffica con la maglia dell’Inter. Adesso l’operazione è fattibile, ma alla Vecchia Signora conviene davvero sacrificare Pjanic? Si, ma soltanto in un caso: l’arrivo di un sostituto all’altezza. Paratici ha già un’idea, i dettagli.