Calciomercato Inter, Vecino per fare cassa: prezzo e pretendenti

Calciomercato Inter: Vecino può partire a fine stagione

Calcio Mercato Inter Vecino | Un Inter vittoriosa nel derby, e che adesso continua a pensare sempre di più al sogno Scudetto. Antonio Conte è riuscito a dare un’impronta fortissima alla sua squadra, ed in particolare a qualche singolo. Tra gli uomini più rivitalizzati dal tecnico c’è sicuramente Vecino, decisivo e fondamentale nelle ultime gare, e che si sta davvero sforzando per cambiare il suo futuro. In estate dato per partente, il calciatore uruguayano si è pian piano conquistato un posto in squadra, fino a diventare quasi un titolare.

Adesso però lo scenario potrebbe cambiare nuovamente, per l’ennesima volta: i nerazzurri fiutano la possibilità di far cassa, e cominciano a valutare tutte le pretendenti per l’ex Fiorentina. Sul giocatore c’è il timido interesse del Napoli, per non parlare di qualche avance dalla Premier League da parte di Everton e Chelsea. La pista azzurra è da escludere, il suo futuro sarà in Inghilterra? Questo quanto riportato da cm.com.

News Inter: fissato il prezzo per Vecino

Il futuro di Vecino è parecchio incerto, e da qui a fine stagione potrebbero cambiare tantissime cose, soprattutto per quanto riguarda una sua permanenza a Milano o meno. Intanto i nerazzurri fissano un prezzo: non meno di 20-25 milioni di euro. Utili per poi andare ad investire in estate.