Calciomercato Inter e Milan: Kepa, Meret e Donnarumma, intreccio estivo

Calciomercato Inter e Milan, intreccio tra i pali: Kepa, Meret e Donnarumma potrebbero cambiare maglie

Calciomercato Inter e Milan, intreccio con Meret, Donnarumma e Kepa | Passerà da Milano il mercato dei portieri, con linea diretta verso Londra. Sarà un’estate incandescente considerando il movimento tra gli estremi difensori proprio per quel che concerne il calciomercato. Inter, Milan e Napoli, con il Chelsea sullo sfondo, potrebbero essere protagoniste, con al centro Gianluigi Donnarumma che muoverà ogni cosa. Il trasferimento dell’estremo difensore rossonero, possibile per giugno considerando le incredibili richieste che arriveranno a Milanello, potrebbe cambiare tutte le carte in tavola in Serie A. Alla Juventus potrebbe sfumare, nonostante sia stato individuato come sostituto futuro di Gigi Buffon, ed ecco che spunta il Chelsea. Con Kepa ai ferri corti nel rapporto con Lampard ai Blues, potrebbe finire proprio in Premier League il numero 99 dei rossoneri.

Notizie Inter e Milan, intreccio di mercato per i portieri: la situazione

Assieme al Milan, i ‘cugini’ dell’Inter potrebbero andare alla ricerca di un nuovo estremo difensore per i propri pali. L’età avanza anche per Samir Handanovic e i nerazzurri vogliono assicurarsi un portiere per il presente e il futuro. E’ per questo che, nel mirino potrebbero finirci, per entrambi i club, due portieri molto interessanti e dal profilo molto giovane. L’intreccio di mercato lo rivelano i colleghi di Calciomercato.it e riguarda proprio il portiere Kepa del Chelsea e l’italiano Alex Meret, che sta perdendo al Napoli il suo posto da titolare.