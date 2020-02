Calciomercato Inter e Lazio: l’idea Giroud non è stata accantonata

Calciomercato Inter e Lazio, Giroud è un’ipotesi mai tramontata: l’idea per giugno

Calciomercato Inter e Lazio – Giroud | E’ stato al centro delle discussioni nell’ultima sessione di mercato. Quella appena conclusa ha visto protagonista il nome di Olivier Giroud. L’attaccante francese, in forza al Chelsea, ha il contratto in scadenza proprio con i Blues ed è per questo che potrebbe dire addio a fine stagione. Un affare a zero, su cui è ancora vigile l’occhio dalla Serie A. Sì, perché Inter e Lazio restano ancora sullo sfondo, con l’interesse del Tottenham sempre dall’Inghilterra che avanza in queste ore. Stando a quanto rivelano i colleghi inglesi del Daily Telegraph, potrebbe essere corsa a tre per la prossima stagione.

Ultime di calciomercato, Inter e Lazio su Giroud: operazione a costo zero

Un vero e proprio corteggiamento da parte di Lazio e Inter nell’ultima sessione di calciomercato, per Olivier Giroud. A fine stagione sarà addio, dopo aver vinto titoli importanti con il club londinese. Il Chelsea non lo vede al centro del progetto ed è per questo che il francese sarà pronto ad unirsi ad un nuovo club. La Serie A è alle porte, non è ancora tramontata l’ipotesi che lo vede alla Lazio oppure all’Inter di Antonio Conte. Il ds dei biancocelesti, Igli Tare, avrebbe pronto un contratto per il campione del Mondo 2018, con la pista milanese che si sarebbe raffreddata. L’ostacolo maggiore adesso è rappresentato dall’altra londinese, il Tottenham di Josè Mourinho.