Calciomercato Inter: Lautaro Martinez, piomba il Real Madrid ma per MD il Barcellona ha già pagato la clausola

Notizie mercato Inter: Lautaro Martinez incanta tutti. Come riportato da Il Corriere dello Sport, anche il Real Madrid si iscrive alla corsa a Lautaro.

Florentino Perez sarebbe disposto a pagare l’intera clausola rescissoria da 111 milioni di euro e valida dal 1° al 15 luglio. In questo modo, con il sì del giocatore, non ci sarebbe nemmeno la necessità di trattare con l’Inter.

Come vociferato da tempo, l’attaccante piace molto al Barcellona. Il “Toro” è ritenuto in Catalona l’erede di Suarez.

Dunque, se gli ultimi rumor dovessero essere confermati, le grandi di Spagna metterebbero in piedi un altro “clasico” per accaparrarsi Lautaro. Del resto, entrambe hanno necessità di sistemare l’attacco.

A Madrid Benzema ha 32 anni e il giovane Jovic, pagato 60 milioni di euro, si deve accontentare solo degli spiccioli. Il Barca, invece, ha bisogno di un erede per il 33enne Suarez, ora alle prese con un infortunio pesante.

Alle voci argentine e madrilene, che vogliono il Real Madrid fortissima new entry sul Toro, ha risposto in serata El Mundo Deportivo. Il principale quotidiano di Barcellona secondo il quale l’assalto del Barcellona sarebbe andato già a a buon fine.

Ultime Inter: proposto il rinnovo

Per questa ragione l’Inter per non correre rischi sta provando a trattare per il rinnovo.

In viale Liberazione, prima del mercato di gennaio, avevano garantito di non avere fretta e di essere comunque sicuri di arrivare a un’intesa. E allora, adesso che la finestra invernale si è chiusa, serve accelerare: Lautaro guadagna 2,2 milioni di euro, visto che è già scattato il primo aumento. Per la prossima annata ne è previsto un altro. È chiaro, però, che il nuovo contratto si baserà su cifre molto diverse.