Calciomercato Inter: Aubameyang se parte Lautaro, in arrivo Chong

Calciomercato Inter: Aubameyang il nome nuovo

Ultime mercato Inter: Aubameyang in estate se va via Lautaro Martinez. La clausola da 111 milioni di euro dell’argentino, comincia a spaventare l’Inter che guarda in Premier per non ritrovarsi con il cosiddetto “cerino in mano”.

Marotta ed Ausilio, come riportato da La Gazzetta dello Sport, guardano in Premier, ancora. Era iniziata con Lukaku, ed è proseguita con Eriksen, Moses e Young. L’Inter guarda ancora in Inghilterra.

Con Chong siamo ormai vicino alla firma. L’esterno sta per diventare il primo colpo dell’Inter che verrà. Chong, in scadenza di contratto col Manchester United, deciso a lasciare i Red Devils senza rinnovare, anche per i rapporti non proprio eccellenti con il tecnico Solskjaer. Nei ripetuti incontri con il suo agente, Sinouh Mohamed, Marotta e Ausilio sono arrivati a formulare una proposta che si è tramutata in una stretta di mano significativa.

Per il calciatore è pronto un contratto di cinque anni, per un ingaggio medio da due milioni netti a stagione. Lo stipendio è ovviamente a salire.

Ultime Inter: colpo Aubameyang

Aubameyang, invece, arriverebbe con la cessione di Lautaro. Il rischio che sull’argentino si scateni una corsa di diversi top club europei è concreto. Non c’è solo il Barcellona, il Toro piace anche al Manchester City e i suoi agenti hanno ricevuto chiamate da entrambi i club. Sondaggi veri, non solo chiacchiere.

L’attaccante del Gabon l’Arsenal la prossima estate. È in scadenza nel 2021, ha una valutazione attuale alta – 70 milioni di euro, i Gunners lo pagarono 64 nel gennaio 2018 – ma è destinata a scendere. L’Inter si era informata della situazione anche la scorsa estate, nei giorni in cui l’affare Lukaku sembrava complicato, ora la firma potrebbe arrivare per davvero.