Calciomercato Inter, l’agente di Viviano chiude al suo arrivo

Dopo i rumour di questo pomeriggio, arriva la conferma di Claudio Vigorelli a proposito del mancato arrivo di Emiliano Viviano all’Inter.

Calcio mercato Inter, le parole di Claudio Vigorelli

Per qualche giorno era stata una possibilità, ma alla fine è una qualcosa di più simile ad un sogno irrealizzato. Tornare all’Inter all’età di 34 anni dopo esserci passato in gioventù sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una carriera molto importante, ma il destino non ha voluto così.

O meglio, i dirigenti nerazzurri non hanno voluto così, come spiegato dall’agente del portiere: “Gli accordi erano sempre stati molto chiari: nessuno ci aveva giurato nulla. Il club con l’infortunio di Handanovic era in una fase delicata, dopo alcune riflessioni ha scelto di andare avanti con i portieri già presenti in rosa attualmente. Ci ha fatto piacere ricevere le attenzioni dell’Inter che ringraziamo“.

Le ultime sull’infotunio di Handanovic

Si andrà quindi avanti così, in attesa che il portiere sloveno recuperi dalla frattura alla mano che gli ha fatto saltare le ultime partite. Per il momento è certo che salterà la Lazio in campionato e probabilmente il ritorno in Coppa Italia contro il Napoli: come riferisce la Gazzetta dello Sport, l’obiettivo è recuperarlo per il 1° marzo, in quello che sarà il match scudetto contro la Juventus. Intanto, il titolare resta Padelli.