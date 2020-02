Calciomercato Bologna, Kolarov è un affare possibile: piace a Mihajlovic

Calciomercato Bologna, Kolarov è più di una suggestione per il mercato estivo: la situazione

Calciomercato Bologna – Kolarov | Non è un bel periodo in giallorosso quello per Aleksandar Kolarov, la Roma non riesce più ad ingranare e la sua scadenza di contratto è prevista per il 2021. Potrebbe cambiare aria al margine dell’esperienza al club capitolino, con un’ipotesi ancora italiana nel suo futuro. Si tratta del Bologna del connazionale Sinisa Mihajlovic, che gli ritaglierebbe un ruolo importante sulla sua corsia mancina. Stando a quanto rivelato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, Sabatini potrebbe andare dritto sul calciatore ex City, che riportò in Italia e alla Roma proprio lo stesso terzino.

Ultime Bologna, Kolarov a giugno? Mihajlovic potrebbe essere determinante

E’ più di una semplice idea quella che vede il nome di Kolarov accostato al Bologna. Il problema legato a Dijks, che non convince il club dei felsinei, spingerebbe la società a fare uno sforzo economico. Inoltre, una qualificazione in Europa League andrebbe ancora più a convincere la dirigenza dei rossoblu ad andare dritta sull’esterno. Nulla è da escludere, perché Fonseca non lo considera in questo ultimo periodo un titolare inamovibile. L’ex Manchester City potrebbe convincersi a lasciare la Roma a fine stagione, trovando nel Bologna una piacevole occasione di fine carriera. Mihajlovic potrebbe essere fondamentale in questo passaggio.