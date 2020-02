Calciomercato Bologna: Kolarov può arrivare in estate

Calciomercato Bologna: Kolarov con Sinisa?

Ultime Bologna, Alexsandar Kolarov può finire in Emilia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore potrebbe seguire il suo amico Sinisa Mihajlovic a Bologna.

Il difensore è stato accostato al Bologna per il prossimo mercato anche perché sulla fascia sinistra il club di Saputo ha un problema aperto con Dijks, assente da ottobre per infortunio e multato recentemente dal club per un’intervista non autorizzata. Il suo arrivo sarebbe un’espressa richiesta di Mihajlovic per l’anno che verrà.

PEr ora questa è solo un’idea alla quae Fenucci, Bigon, Di Vaio e Sabatini (che lo portò in Italia) starebbero lavorando.

Kolarov (serbo come Sinisa e il suo vice fraterno Tanjga) ha il contratto fino al 2021 appena allungato e guadagna 2 milioni più bonus. A Roma per lui si era addirittura ipotizzato un futuro dirigenziale (anche se la proprietà sta cambiando).

Ultime Roma: Kolarov, rapporti difficile con i tifosi

Tuttavia va segnalato che il rapporto fra il giocatore e la tifoseria giallorossa ultimamente è andato logorandosi un po’ (fischi compresi proprio durante Roma-Bologna). Per ora, Mihajlovic ci pensa e l’età dell’ex City non sarebbe un problema: Sinisa cerca un uomo esperto e il futuro di Dijks (che la Roma in estate cercò e per il quale il Milan propose 20 milioni) è tutto da scrivere.