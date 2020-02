Ultime Napoli, infortunio Insigne: il capitano mette nel mirino il rientro con il Cagliari

Ultime Napoli – Infortunio Insigne | E’ stato l’escluso a sorpresa nella fondamentale vittoria di Milano ottenuta ieri dal Napoli ai danni dell’Inter. Il capitano del club azzurro non è stato al meglio ed è per questo che Gennaro Gattuso ha trovato nel suo sistema di gioco, la soluzione di Elmas al suo posto, che ha ben fatto a San Siro. In Coppa Italia il Napoli è uscito vincitore dalla prima gara della doppia sfida delle semifinali, ma adesso la testa è tutta concentrata a quello che è un effettivo scontro diretto, a Cagliari. Alla Sardegna Arena sarà Cagliari-Napoli e i partenopei vogliono compiere un passo importante verso la scalata all’Europa. Potrebbe essere ancora assente Lorenzo Insigne.

News Napoli: Insigne potrebbe dare ulteriore per infortunio, pronte le alternative di Gattuso

Gennaro Gattuso, ai microfoni di Raisport, aveva fatto chiarezza sull’esclusione del suo capitano. Lorenzo Insigne non ha giocato per un fastidio al ginocchio. Visibilmente gonfio quest’ultimo, ed è per questo che in via precauzionale è stato escluso dal match. In questi giorni ci saranno valutazioni ulteriori, ma contro il Cagliari potrebbe dare ulteriore forfait, come rivelano i colleghi di Fantacalcio.it. Non preoccupa la sua situazione, anche se è un calciatore fondamentale per le geometrie del tecnico. Da quando Gattuso è arrivato a Napoli non ha mai rinunciato al proprio capitano, mettendolo al centro del progetto e nel ruolo di esterno mancino. Ora le soluzioni non mancano, perché sulla corsia laterale di sinistra le alternative sono molte. Elmas e Zielinski adattati, ma c’è da ricordare il vice-Insigne effettivo, el ‘Chucky’ Lozano pronto a cogliere le prime chance concesse da Gattuso.