Parma, Gervinho torna in gruppo | La telenovela riguardante Gervinho è finalmente arrivata ad una conclusione. Dopo due settimane fuori rosa, Roberto D’Aversa ha riammesso in gruppo l’attaccante ivoriano dopo le scuse a tutto il gruppo di quest’ultimo.

Parma, Gervinho chiede scusa ai compagni

L’ultima settimana del mercato di gennaio era stato caratterizzato dall’assenteismo di Gervinho dal Centro Tecnico di Collecchio per favorire la cessione all’Al Sadd. Il mancato accordo tra i club aveva provocato, poi, l’esclusione dell’ivoriano dalla rosa del Parma. Roberto D’Aversa, allenatore gialloblù, non aveva accettato il comportamento irrispettoso nei confronti della squadra e aveva scelto per punire il numero 27. Dopo due settimane lontano dal campo, stamattina Gervinho ha svolto il primo allenamento con il gruppo dopo le scuse a tutti i suoi compagni. Già da domenica, dunque, si legge su calciomercato.com, D’Aversa potrebbe usare la freccia ivoriana nel derby contro il Sassuolo.

Gervinho: dopo l’Al Sadd sono saltate anche altre trattative

Non solo il mancato accordo con l’Al Sadd. Per Gervinho, nei giorni immediatamente successivi alla chiusura del mercato invernale, anche altre trattative con squadre estere non sono andate a buon fine. Si è provato a trovare un accordo prima con squadre russe e poi con qualche club della MLS, senza risultati. Da lì la decisione del Parma di escludere Gervinho dalla rosa fino a data da destinarsi.