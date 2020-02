Tweet on Twitter

Oroscopo di domani 14 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 14 febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Crescita positiva questo fine settimana. Hai bisogno di vivere l’amore in maniera molto serena. Avere Venere nel segno significa dar spazio a passioni e famiglia.

Toro. Venerdì e sabato due giornate dove può nascere qualche contenzioso in famiglia o nel lavoro. Luna e Urano in opposizione significa non esser pienamente sereni. Può provocare disagio.

Gemelli. In questo fine settimana dovreste star più all’aria aperta o con gente simpatica. Divagare la ment è importante. Cerca di tenere sotto controllo le spese, puoi vincere una sfida.

Cancro. Venerdì e sabato sono giornate in cui la Luna inizia a favorire il tuo segno. La settimana scorsa ci sono stati dei problemi, tensioni in amore passate. Molti riversano le difficoltà lavorative in famiglia.

Leone. Piacere a una persona non è semplice. Puoi riflettere su cosa stai vivendo in amore. Alcuni rapporti vanno sondati. Non sei del tutto convinto dell’amore di una persona. Ti consigli di non parlarne ora, aspetta domenica.

Vergine. Non posso escludere che tutti gli innamorati hanno superato la crisi di Gennaio. Entro metà anno si farà un grande passo: matrimonio, convivenza, una nuova storia. Weekend con stelle favorevoli!

Oroscopo Paolo Fox 14 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Crescendo di emozioni nel fine settimana. Questo mese non è così tonico per i sentimenti e per la famiglia. Forse perché torni a casa con il muso lungo oppure a fronte anche di un buon successo. Trattative più lunghe del previsto.

Scorpione. Venerdì che invita a riflettere su quelle che sono le emozioni più vere. Luna nel segno che porta un miglioramento in tutte le relazioni. Non è un momento di grande forza, recupero nel fine settimana.

Sagittario. Fine settimana importante e domenica di spicco. Luna e Venere favorevoli. Giornate ideali per le relazioni e rapporti sentimentali. Blocco in amore a gennaio. Domenica che può portare a riappacificazioni.

Capricorno. Fine settimana dove puoi rcuperare un discorso sentimentale. Piccola crisi vissuta in questi giorni, si deve recuperare.

Acquario. Cerchi sempre la relazione vere e la grande amicizia. Cosa non sopporti è la privazione di libertà. Vuoi vivere in maniera libera e non significa tradire. Le relazioni più belle potranno decollare a febbraio.

Pesci. Sabato e domenica due giornate importanti, hai bisogno di capire quanto una persona ti voglia bene. Hai sempre bisogno di conferme, possono arrivare nel fine settimana.