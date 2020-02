Notizie Sassuolo, Magnani in conferenza stampa

Sassuolo news Magnani conferenza | Giangiacomo Magnani torna al Sassuolo. Il difensore centrale, passato la scorsa estate al Brescia in prestito, è rientrato alla base. Oggi il calciatore ha parlato in conferenza stampa dal Mapei Football Center. La scorsa estate il calciatore rilasciò dichiarazioni poco positive su De Zerbi una volta lasciato Sassuolo, ora tra i due sembra essere tornato il sereno. Il calciatore è tornato al club neroverde nelle ultime ore di mercato di gennaio. Al Brescia non ha quasi mai giocato.

Ultime Sassuolo, le parole di Magnani

“Ho avuto tanti problemi fisici a Brescia, non sono mai stato in grado di dare il mio contributo. Ora sto bene, mi sto allenando con continuità. L’operazione all’ernia inguinale è ormai alle spalle, così come le lesioni muscolari. Ritrovo un Sassuolo con più qualità rispetto allo scorso anno. Lite con De Zerbi? E’ nato tutto da una battuta che ho fatto stupidamente a inizio stagione. Ci siamo chiariti. Non esiste nessun problema tra me e il mister, sono felice di essere tornato. Il mister crede tanto in me, devo crescere negli aspetti mentali. A lui ho chiesto scusa, sentivo che dovevo farlo. Le altre cose che ci siamo detti resteranno tra noi. Ho scelto la maglia numero 32, ma avrei voluto il 64, è l’anno di nascita di mio padre”.