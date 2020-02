Notizie Sampdoria, Ruggeri: “Non sono interessato all’acquisto”

Alessandro Ruggeri, ex presidente dell’Atalanta, è stato accostato negli ultimi giorni anche alla Samp: attraverso un messaggio all’ANSA, arriva però una netta smentita.

Ultime Samp, Ruggeri si defila

Ecco il testo della nota: “In relazione alle notizie apparse su alcuni media nel pomeriggio di oggi, smentisco un mio coinvolgimento nell’acquisizione dell’UC Sampdoria“. Una risposta che si è resa necessaria a seguito dei rumour circolati negli ultimi giorni, con tanto di piano orchestrato proprio assieme a Ferrero.

I dettagli della scalata di Ruggeri

E a dirla tutta, le voci non si placano. Come riferisce il portale genovece Primocanale infatti, Ruggeri sarebbe pronto a sostituire il presidente Ferrero, dopo essersi messo a capo di un gruppo di investitori intenzionati a non modificare, almeno nei primi tempi, il quadro dirigenziale: Romei resterebbe come amministratore delegato, Osti direttore sportivo, Pecini capo dell’area tecnica. Il gruppo Ruggeri aspetterebbe soltanto il momento più opportuno per uscire allo scoperto. Il sito ligure riporta anche in proposito alcune parole di Romei: “Non mi occupo della vendita della Sampdoria e non ho parlato con Alessandro Ruggeri della vendita della Sampdoria né di un mio coinvolgimento quale amministratore delegato“.

Ultime Samp, Ferrero alle prese con l’inchiesta Obiang

Domani nel frattempo Ferrero conoscerà l’esito dell’inchiesta Obiang: in caso di rinvio a giudizio ci potrebbero essere dei problemi di opportunità, se non di incompatibilità, con la presidenza della Samp e quindi potrebbero esserci ulteriori sviluppi in merito ad un avvicendamento.