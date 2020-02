Notizie Catania, Pulvirenti ancora al centro del caos: indagato per bancarotta fraudolenta

Notizie Catania – Indagato Pulvirenti | Non smettono di arrivare guai per Antonio Pulvirenti. E’ arrivato un mandato di perquisizione questa mattina e di sequestro per la società Meridi, con l’imprenditore indagato per bancarotta fraudolenta. E’ arrivato un vero e proprio controllo a tappeto per le società a cui c’è a capo proprio Pulvirenti. Anche l’abitazione dell’ex presidente che abbiamo visto in Serie A con il suo club, sarebbe stata oggetto di perquisizione, come rivelano i colleghi di Fanpage.it. Nuovi guai in vista per lui, dopo l’estate scorsa in cui era stato al centro di un’altra ordinanza di custodia cautelare, per la questione del calcioscommesse e la compravendida delle gare del suo Catania.