News Juventus – Guardiola | Lancia l'allarme, anche un po' a sorpresa, il tecnico del Manchester City, 'Pep' Guardiola. L'allenatore è conscio delle difficoltà vissute in Premier League con il suo club, praticamente distante di 22 punti dai rivali del Liverpool e uno score negativissimo considerando l'obiettivo stagionale che resta sempre quello di vincere il campionato. L'ossessione del club inglese però resta sempre quella legata alla Champions League e lo spagnolo lo sa, perché ai microfoni di Football Daily ha dichiarato in modo esplicito: "Se dovessi fallire con il Real potrebbero dirmi che la mia avventura qui è finita, potrebbero esonerarmi". Notizia che potrebbe fare gola alla Juventus, club che accoglierebbe volentieri l'idea di portarlo in Italia, dopo i corteggiamenti vissuti in passato e prima dell'approdo di Maurizio Sarri.

Sarà City-Real agli ottavi di Champions League, con Guardiola di fronte al suo ‘passato’. Sì, perché con la divisa del Barcellona ne ha affrontati di Superclassici contro il club spagnolo ed è anche dal Bernabeu che passerà il suo futuro. Il City potrebbe esonerarlo se dovesse fallire contro il club di Madrid, parola dello stesso ‘Pep’ che non si nasconde più di tanto: “Se non dovessimo battere il Real Madrid, magari arriverà qualcuno da me a dirmi che tutto questo non è abbastanza. Possono volere la Champions League ed esonerarmi. Potrebbe succedere? Non lo so, ma molte volte è stato così”.