News As Roma, le parole di Petrachi non sarebbero piaciute alla società

News As Roma – Petrachi | E’ andata in scena la conferenza stampa di Gianluca Petrachi, perché nel giorno di presentazione dei nuovi acquisti, tenutasi ieri a Trigoria, ha preso il sopravvento la voce proprio del direttore giallorosso. Sì, perché il ds della Roma ci ha tenuto a fare diverse precisazioni pubblicamente. La conferenza di presentazione dei nuovi acquisti, Villar, Perez e Ibanez, si è trasformata in una sua personale conferenza stampa. Un vero e proprio sfogo da parte di Petrachi, analizzato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, che ha rivelato un particolare retroscena sul rapporto tra lui e la stessa società capitolina. La stessa società rispetterebbe ogni idea del proprio direttore, ma non le condividerebbe. Il resto della dirigenza non è d’accordo con il suo sfogo.

Ultime As Roma, le parole di Petrachi in conferenza: la posizione della società