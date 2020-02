Milan-Juventus, Paratici sull’esonero di Sarri e l’arrivo di Donnarumma

Il dirigente della Juventus Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Raisport a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro il Milan, soffermandosi sulle ultime notizie intorno alla permanenza di Maurizio Sarri e sulle possibilità di vedere Gigio Donnarumma in bianconero durante il prossimo mercato.

Paratici a proposito di Sarri

La cena di qualche giorno fa ha fatto pensare ad una situazione che stesse precipitando tra il tecnico toscano e la dirigenza bianconero. Ecco quanto dichiarato da Fabio Paratici a riguardo: “Abbiamo le idee ben precise, noi e il mister, che va al di là di una partita fatta un po’ meno bene o fatta meglio“. Non una vera e propria smentita, soltanto la statuizione del fatto che il progetto societario vada avanti al di là di un passo falso: non si fermano quindi le voci intorno all’arrivo di Guardiola, anzi per qualcuno questo anno di Sarri era già dall’inizio come di transizione in vista dell’arrivo dello spagnolo.

Mercato Juve, Donnarumma in arrivo?

Non sappiamo al momento se per quanto concerne Donnarumma le parole del dirigente corrispondano al vero, ma di certo a proposito dell’arrivo del portiere del Milan l’anno prossimo sono state molto più categoriche: “Abbiamo grandissima fiducia in Szczesny, credo sia uno dei portieri migliori del mondo, quindi escluderei l’arrivo di altri numeri uno“. Infine, si coccola i suoi gioielli: “Ronaldo resta sicuramente. Dybala? Speriamo sia il Messi della Juve“.