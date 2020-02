Milan-Juventus, le formazioni ufficiali: Cuadrado in attacco

Sta per cominciare la gara d’andata della seconda semifinale di Coppa Italia: di fronte Juventus e Milan, ecco le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Milan-Juventus

Ci si gioca una finale e quindi il concetto di impegno secondario è assolutamente abolito. Tantopiù che nel caso dei bianconeri serve a ritrovare smalto e fiducia dopo il passo falso in campionato contro il Verona, mentre per il Milan la Coppa Italia e l’unico trofeo stagionale rimasto da poter conquistare oggettivamente e per questo un’occasione da non mancare.

MILAN (4-4-2): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu, Ibrahimovic. ALL.: Pioli.

JUVE (4-3-3): Buffon; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. ALL.: Sarri.