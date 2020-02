Milan-Juventus, Cuadrado e Laxalt nel prepartita RAI

Tweet on Twitter

Milan e Juventus scelgono 2 esterni per le presentazioni della gara ai microfoni RAI: queste le parole di Cuadrado e Laxalt nel prepartita della gara di Coppa Italia.

Coppa Italia, le parole di Cuadrado

Il colombiano scenderà in campo schierandosi al fianco di Cristiano Ronaldo e Dybala, con Sarri che ritorna al 4-3-3, ecco le sue parole: “Gara importantissima, dobbiamo affrontarla le migliori motivazioni, portare a casa un buon risultato in vista della sfida in casa“.

Laxalt indica la strada

Il dirimpettaio di Cuadrado sarà Laxalt, qualora dovesse entrare chiaramente, visto che partirà dalla panchina. Queste il virgolettato dell’uruguayano: “Sarà una gara dura, sotto tutti gli aspetti, bisogna stare sul pezzo, dobbiamo essere uniti come squadra“.