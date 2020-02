Milan-Juventus, Buffon: “Buon risultato. Ibra? Mi viene da ridere…”

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Raisport per commentare il pareggio in Coppa Italia contro il Milan.

Buffon a Raisport nel postpartita

Anche in questo caso non arriva nessuna domanda sul rigore valso il pareggio in Milan-Juventus. Anche il portiere, come Sarri, si tiene quanto di buono uscito dalla gara di San Siro: “Se gioco è perché penso di poterlo fare a livelli ancora alti, poi il contesto Juve fa sì che la mia motivazione sia ancora superiore. Abbiamo trovato di nuovo fluidità di manovra per prendere in mano la partita, è importante soprattutto in ottica futura, chiaro che negli ultimi 20 metri non abbiamo creato tantissimo, abbiamo strappato comunque un buon risultato, essendo 2 partite l’1-1 è buono. Assenza Ibra? Mi hai dato una notizia che devo dire la verità non mi dispiace. Mi viene da ridere perché a volte non si pesano i giocatori, si diceva che a 38 anni fosse finito ed invece… Critiche? Ci stanno quando giochi nella Juve, credo che quella di Verona, al di là del risultato, sia stata una sconfitta che si è poi sommata a quella di Napoli, quindi ci stanno le critiche, so però che ci aiuteranno a migliorare. Ronaldo? Ogni giorno per me è una sorpresa straordinaria“.