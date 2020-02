Milan-Juventus 1-0: gol di Rebic (HIGHLIGHTS COPPA ITALIA)

Cambia il risultato di Milan–Juventus al 62′: ci pensa Ante Rebic, che trasforma al meglio un ottimo traversone insaccando al volo, ecco il video.

Gol di Rebic, 1-0 in Milan-Juventus

Fino a quel momento Buffon era stato straordinario ma non ha potuto fare nulla sul tocco ravvicinato dell’attaccante croato. A mezz’ora dalla fine Castillejo alza la testa e scodella in area dove c’è Ibra pronto a svettare: il pallone è tuttavia un po’ troppo lungo per lo svedese e si rivela anzi perfetto per Rebic, che gira di destro alle spalle di Szczesny. Mentre tutti aspettano Ibra, c’è ancora una volta la firma di Rebic.