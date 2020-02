Milan, Conti vuole restare in rossonero | Il futuro di Andrea Conti dovrebbe essere ancora a tinte rossonere per molto tempo. Il terzino del Milan si sta confermando sempre di più nella formazione di Stefano Pioli e ha spesso scalzato Calabria dal ruolo di terzino destro. Le prestazioni stanno convincendo la dirigenza rossonera che potrebbe incontrare il suo agente, Mario Giuffredi, e ridiscutere l’accordo attuale.

Milan, l’agente di Conti: “A fine anno vedremo”

Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, ha rilasciato delle dichiarazioni a ilmilanista.it sul futuro del difensore del Milan.

“E’ presto per poter stabilire il futuro di Andrea. Le sue priorità sono relative al campo, pensa solo a far bene. Vorrebbe restare al Milan, chi non vorrebbe giocare in rossonero? Ora è ancora presto per parlare di futuro. A fine stagione, quando il campionato sarà finito, ci incontreremo con la società e faremo le giuste valutazioni”.

Milan, si pensa al ritorno di Thiago Silva

Il Milan, intanto, cerca di migliorare il reparto difensivo. L’arrivo di Simon Kjaer non ha risolto i problemi difensivi di Pioli, per questo Paolo Maldini sta pensando ad un altro ritorno. In estate proverà ad affondare il colpo per Thiago Silva del PSG. Il suo contratto è in scadenza a giugno e il Milan potrebbe approfittare per prenderlo a parametro zero. Leonardo non è d’accordo, però, e cercherà di rinnovare il contratto al difensore.