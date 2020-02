Mercato Inter, Lukaku e l’arrivo in nerazzurro: svelato un retroscena sul trasferimento

Mercato Inter: Lukaku, c’è un retroscena sul suo arrivo

Mercato Inter Lukaku | L’Inter sta vivendo una grandissima stagione, e il suo rendimento è dovuto principalmente a due fattori: l’arrivo di Conte, e la solidità di rendimento del reparto offensivo. Conte e Lukaku, probabilmente i due artefici di questa imponente crescita, ad oggi pedine fondamentali di uno scacchiere che sembra consolidarsi sempre di più. L’attaccante belga ha avuto un impatto devastante sul calcio italiano, e adesso l’Inter non può più fare a meno di lui.

Un arrivo importante quello dallo United, e un affare da 75 milioni di euro; dall’Inghilterra inoltre sono arrivate delle altre notizie, un retroscena in particolare sul trasferimento: stando a quanto riportato dal Daily Telegraph, pare che nell’accordo tra le due società non sia state inserita nessuna clausola e opzioni di riacquisto da parte dei Red Devils. Inter, Lukaku è tutto tuo, goditelo.

Lukaku e la gioia di giocare nell’Inter

Lukaku ha senza dubbio dato un altro senso alla rosa dell’Inter, sia per quanto riguarda i gol, sia per l’entusiasmo. Non appena arrivato il gigante belga si è subito imposto alla grande con i suoi nuovi compagni, aiutando Conte ad amalgamare il gruppo. L’ex United è felice, sta bene e si sente soddisfatto di giocare in nerazzurro. La storia d’amore è appena cominciata, il sogno si è realizzato.