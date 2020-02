Inter, l’agente di Padelli annuncia il futuro di Viviano | L’Inter è ancora alla ricerca della soluzione perfetta per sostituire momentaneamente Samir Handanovic, alle prese con un infortunio delicato di non facile risoluzione. La società nerazzurra sta valutando la situazione di Emiliano Viviano, svincolatosi dallo Sporting Lisbona e attualmente in prova ad Appiano Gentile.

Inter, Viviano o Padelli? Risponde l’agente del portiere nerazzurro

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Silvio Martina, agente di Daniele Padelli ha parlato del futuro della porta nerazzurra, facendo chiarezza sul ruolo di vice-Handanovic.

“L’Inter vuole capire prima a che punto è l’infortunio di Handanovic e dopo sceglierà cosa fare con la situazione riguardante Viviano. Anche nel caso in cui dovesse arrivare il portiere svincolato, Conte in persona ha deciso che Padelli resterà il titolare in questo periodo e Viviano sarà solo il secondo. Derby? Non meritava certamente di essere massacrato”.

Inter, nuovi test per Handanovic

Non desta particolari preoccupazioni l’infortunio di Samir Handanovic che al Suning Sport Center sta tentando di recuperare quanto prima in campo. La sua assenza è stata determinante nelle gare contro Milan e Napoli e lo stesso capitano dell’Inter ha messo nel mirino il rientro per aiutare i compagni. L’Inter in questi giorni effettuerà ulteriori test per verificare le condizioni del suo estremo difensore. Un vero e proprio esame di controllo, per capire di più sulle sue condizioni e della guarigione effettiva dell’ultimo dito della mano.