Calciomercato Napoli, Milik verso il rinnovo: preoccupa la clausola

Calciomercato Napoli: Milik, nodo clausola da scogliere

Calcio Mercato Napoli Milik | Il Napoli trova una vittoria importantissima contro l’Inter in Coppa Italia, e ritrova soprattutto il giusto entusiasmo per ripartire alla grande in campionato. Dopo questo bel trionfo, adesso agli azzurri toccherà risolvere qualche questione interne, magari legata a qualche rinnovo o cessione. Proprio a proposito di rinnovi, in questi ultimi giorni si sta accelerando parecchio per quanto riguarda la situazione riguardante Milik.

L’accordo è ancora da trovare, e seppur ci sia da entrambe le parti la volontà di proseguire insieme, sembra ci sia ancora qualche problema legato a fattori burocratici. In particolare pare che il problema sia relativo alla clausola, secondo gli agenti troppo alta: gli azzurri avevano pensato ad una cifra intorno ai 100 milioni di euro, adesso stando a quanto riportato da Il Mattino, sembra sia probabile un ribasso ad 85. Una cifra che potrebbe comunque non soddisfare l’entourage di Milik, per ora resta lo stallo.

Ultime Napoli: Milik spinge per il rinnovo, discorsi rimandati

In stand-by la trattativa di rinnovo per Milik, con il giocatore nelle ultime ore starebbe spingendo parecchio per chiudere il più in fretta possibile l’affare. Le volontà dell’attaccante polacco sono chiare: restare e dare tutto per gli azzurri. La dirigenza e l’allenatore lo reputano fondamentale nel progetto, tutti gli indizi portano ad un prolungamento. Per ora i discorsi però, sono rimandati. Ecco quando ci sarà l’incontro decisivo.