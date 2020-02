Calciomercato Napoli, Mertens nel mirino di tre big inglesi

Calciomercato Napoli: Mertens, tra rinnovo e Premier League

Calcio Mercato Napoli Mertens | Un Napoli vittorioso e convincente quello visto ieri sera al San Siro, e soprattutto che può tornare a contare sulla sua pedina più importante: Dries Mertens. L’attaccante belga è stato uno dei più positivi in campo, e il suo ritorno ha senza dubbio ridato linfa vitale al reparto offensivo azzurro. Ora però ci sarà da risolvere la sua situazione contrattuale, che ad oggi rimane un vero e proprio mistero. La dirigenza partenopea pare stia spingendo per trovare un accordo (Gattuso in primis), ma allo stesso tempo la situazione non è affatto facile da sbrogliare.

Il motivo principale è dovuto alle pretendenti verso il giocatore, sia italiane che non. Al momento sull’ex PSV ci sono addirittura tre big inglesi, ovvero Manchester United, Chelsea ed Arsenal. Una concorrenza mica male, e delle avance che rappresentano tuttora un ostacolo enorme per il Napoli.

Notizie Napoli: quanto chiede Mertens per la firma?

Le squadre interessate a Mertens ci sono eccome, e il Napoli deve sbrigarsi se non vuole perdere il proprio pupillo. Gli azzurri sanno di dover andare incontro alle richieste del giocatore, che stando a quanto riportato da Il Mattino, sarebbero già molto chiare e specifiche: adeguamento a 5 milioni di euro a stagione, più garanzie tecniche sulla rosa.