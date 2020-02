Calciomercato Napoli: Mertens-rinnovo, Gattuso lancia un segnale

Tweet on Twitter

Calciomercato Napoli: Mertens tratta il rinnovo, Gattuso spinge

Calcio Mercato Napoli Mertens | Un Napoli positivo e vincente quello visto stasera contro l’Inter, complice anche un’ottima prestazione corale e dei singoli. Gli azzurri trionfano per 1-0 al San Siro, e strappano metà biglietto per la finale di Coppa Italia, decisivo Fabian Ruiz. Gattuso può godersi poi il ritorno da titolare di Dries Mertens, schierato oggi quasi un po a sorpresa, e devastante con le sue giocate. Il belga è tornato per restare? Probabilmente si, anche perchè a quanto pare le intenzioni di tutti sarebbero quelle di prolungare ancora una volta la bella storia d’amore.

Intanto Gattuso ha parlato nel postpartita, e in conferenza stampa ha espresso una frase abbastanza eloquente su Mertens: “Tanta roba”. Una semplice esclamazione, oppure un indizio piuttosto importante sul futuro del giocatore. Questo quanto riportato da cm.it.

Futuro Mertens: da cuore Napoli a ipotesi Inter

Il futuro di Mertens è ancora in bilico, ma a quanto pare le possibilità maggiori sono quelle di un rinnovo. Gli azzurri stanno spingendo, e pare che da parte del giocatore ci sia la completa predisposizione. Intanto però alla finestra c’è anche l’Inter, che continua a pressare parecchio. Il belga piace parecchio a Conte e dirigenza, la pista è ancora calda.