Calciomercato Milan, Wanyama e Foyth dal Tottenham: la situazione

Calciomercato Milan, Wanyama e Foyth proposti dal Tottenham

Calciomercato Milan – Wanyama e Foyth | Si sono avvicinati, creando contatti nell’ultima sessione di mercato di gennaio, i due club Milan e Tottenham. I rossoneri hanno trovato diversi contatti nello scorso mese, con Krzysztof Piatek protagonista e una trattativa che però non è andata in porto, perché il polacco è finito poi in Bundesliga e all’Herta Berlino. Al centro delle discussioni però, stando a quanto rivelato dai colleghi di Calciomercato.com, ci sarebbero stati anche dei dialoghi su altri calciatori, praticamente finiti ai margini di José Mourinho. Si tratta di Victor Wanyama e Juan Foyth.

Ultime Milan, le due proposte inglesi: Wanyama e Foyth per giugno

Rappresentano delle occasioni per il prossimo mercato, il Milan non chiuderà i dialoghi con il Tottenham, appena iniziati. Il fratello dell’ex Inter Mariga può essere un’idea, anche se Wanyama non rappresenta il profilo ideale per cambiare qualcosa al centrocampo di Stefano Pioli. Per il tecnico, Boban e Maldini andranno alla ricerca di qualcosa di diverso considerando che il calciatore ricorda molto il già presente Franck Kessiè. A interessare fortemente è il difensore argentino Juan Foyth. Il centrale di difesa è un giovane profilo molto interessante, che rispetta proprio la linea di mercato dei rossoneri. Giovane, ma già con l’esperienza di aver giocato ad alti livelli, nazionali ed europei, con la maglia deli Spurs. Ci vorranno circa 20 milioni per aggiudicarselo.