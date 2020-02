Calciomercato Milan, Calhanoglu futuro incerto: due pretendenti alla finestra

Calciomercato Milan: per Calhanoglu due squadre interessate

Calcio Mercato Milan Calhanoglu | Un campionato quello di Serie A che sta regalando parecchie emozioni, sta vedendo squadre in condizioni molto buone, altre vivere un periodo piuttosto altalenante. E’ il caso del Milan, che dopo aver ottenuto diversi risultati utili consecutivi, si è fermato nel derby, perso per 4-2 dopo un primo tempo dominato. I rossoneri dovranno ripartire dalle cose positive del match, una su tutte la prestazione quasi perfetta di Calhanoglu nella prima frazione.

Il centrocampista turca sta disputando una buona stagione, e quella con l’Inter è stata un’altra prestazione molto positiva in un’annata che era iniziata male, e che adesso vede l’ex Amburgo imporsi sempre di più nelle gerarchie di Pioli. Il suo futuro però non è affatto già scritto, visto che sul giocatore aleggia ancora l’ombra cessione. Per il momento pare ci siano due squadre interessate: il Fenerbache e il Leicester, che in estate avevano già dato cenni di interessamento. Questo quanto riportato da cm.com.

News Milan: cessione Calhanoglu, tutta la verità

L’ipotesi cessione per Calhanoglu è più che concreta, e da qui a fine stagione lo scenario potrebbe cambiare in maniera repentina e decisiva. Per il turco ci sarà una lunga riflessione, anche se ad oggi sembra che l’intenzione di tutti sia quella di continuare insieme. Lo stesso “destino” potrebbe non avere un altro centrocampista rossonero, qui i dettagli.