Calciomercato Juventus: tutte le big su Tonali, base d’asta 60 milioni

Calciomercato Juve: Tonali lascia il Brescia, ma ci sono tutte le grandi

Calcio Mercato Juventus Tonali | Sandro Tonali è uno dei calciatori con maggior talento del campionato italiano. Alla sua prima stagione in Serie A, all’età di 19 anni, il calciatore del Brescia ha stupito ancora una volta tutti. Stagione perfetta che ha permesso ai migliori club d’Europa di mettere gli occhi su di lui. Il calciatore è in scadenza nel 2021, ma questo non farà mancare le grandi offerte a Cellino. Il presidente non ha intenzione di svendere il calciatore classe 2000, che nel suolo ruolo è già uno dei migliori in Europa. Non mancheranno le offerte, visto che su Tonali ci sono i migliori club di Serie A ma anche d’Europa, tutti pronti ad assicurarsi le prestazioni del calciatore e far partire una maxi asta.

Calciomercato Juventus: Tonali nel mirino delle grandi, sarà asta

Massimo Cellino e l’agente del calciatore continuano a rispondere alle tante chiamat che arrivano, dall’Italia e non solo. Perché su Sandro Tonali, oltre ad esserci il forte interesse della Juventus, dell’Inter e della Roma, ci sono anche Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcellona e Manchester City. Intanto, in vista dell’estate e del mercato che sarà, il Brescia ha già fatto sapere che la base d’asta si aggira tra i 50 e i 60 milioni di euro. Altri dettagli dalla nostra redazione.