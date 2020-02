Calciomercato Juventus, Ramsey delude ed è cedibile: ultimatum contro il Milan

Calciomercato Juventus: Ramsey, match decisivo per il futuro

Calcio Mercato Juventus Ramsey | La Juventus sta vivendo probabilmente il momento più complicato e delicato della stagione, e la sconfitta di Verona non ha fatto altro che alimentare altri dubbi in casa bianconera, sia per quanto riguarda il tecnico, che alcuni singoli. Nella rosa bianconera ci sono diversi giocatori poco impiegati, altri che invece hanno giocato poco e male, incidendo praticamente mai in questa stagione. Tra questi c’è Ramsey, minutaggio basso e rendimento incostante: quasi un caso.

Il centrocampista gallese adesso non convince più, e la delusione per il poco coinvolgimento al progetto, potrebbe trasformarsi in un cambio di futuro. La cessione non è da escludere, e dall’Inghilterra c’è già chi ipotizza di un suo ritorno. La sensazione è che con ogni probabilità il match di stasera contro il Milan possa valere come una sorta di ultimatum. Questo quanto riportato da cm.it.

News Juventus: Ramsey sul mercato

Stasera andrà in scena la seconda semifinale di Coppa Italia, che vedrà affrontarsi Milan e Juventus. Nelle file bianconere ci sarà una lente di ingrandimento su Ramsey, che fin qui non ha di certo rispettato le aspettative. Ora per l’ex Arsenal è arrivato il momento decisivo nella sua avventura bianconera: o dentro o fuori. Intanto è sul mercato.