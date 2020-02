Calciomercato Juventus, bloccato Simone Inzaghi per il prossimo anno

Calciomercato Juve Inzaghi Lazio | “Secondo fonti autorevoli, vicine alla società bianconera, la Juventus avrebbe bloccato Simone Inzaghi per la prossima stagione”. E’ questo quanto detto dal noto giornalista di Sportmediaset Maurizio Pistocchi attraverso il proprio account ufficiale Twitter. Stagione incredibile quella di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio. Primo posto a soltanto 1 punto di distanza (Inter e Juve avanti) e Supercoppa vinta proprio con la Juventus. L’allenatore già l’estate scorsa è stato accostato alla panchina bianconera post Allegri, per diverse settimane sembrava quasi fatta.

Juventus, Inzaghi per il prossimo anno

Incredibile notizie di calciomercato Serie A. Simone Inzaghi potrebbe essere il prossimo allenatore della Juventus dal prossimo anno. Attualmente Inzaghi è legato alla Lazio con un contratto in scadenza nel 2021. Maurizio Sarri, invece, ha firmato la scorsa estate un triennale con la Juventus e potrebbe già essere in uscita. L’allenatore della Lazio è un profilo che piace da diversi anni alla società bianconera, che lo studia da lontano. In questa stagione Inzaghi sembra aver colpito ancora di più: decisivo il doppio 3-1 rifilato alla Juve in pochi giorni tra campionato e Supercoppa Italia. Intanto, l’allenatore (uscito dalle Coppe) si sta giocando il campionato proprio con la Juve di Sarri e l’Inter di Conte. A fine stagione potrebbero esserci sorprese e novità importanti.