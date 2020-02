Calciomercato Juventus, Coutinho idea concreta: il Barcellona abbassa le richieste

Calciomercato Juventus: Coutinho, ora si può

Calcio Mercato Juventus Coutinho | Un mercato in continuo fermento quello di Serie A, specie per quanto riguarda le big, impegnate sin da subito a cercare di rinforzarsi in vista delle prossima stagione. La Juventus è senza dubbio il club più attivo in questo senso, e il ds bianconero Paratici pare stia già cercando delle nuove soluzioni per giugno, quando magari la rosa si rinnoverà ancora una volta. Qualche investimento importante arriverà, e nel mirino continuano ad esserci vari profili, alcuni di questi già noti da diverso tempo. Tra questi c’è Coutinho, centrocampista brasiliano attualmente in forza al Bayern Monaco.

La squadra proprietaria del cartellino è però il Barcellona, che a quanto pare non è intenzionata a far rientrare l’ex Liverpool nei piani. Ecco che da Sport Mediaset arriva una notizia importante: stando ai media spagnoli, pare che i blaugrana abbiano abbassato le pretese per Coutinho, prima di 120 milioni, adesso 80. Una cifra che adesso diventa sostenibile per la Juventus, che continua a pensare al giocatore.

Juventus-Coutinho: affare più che fattibile

Coutinho è un profilo molto apprezzato dalle parti di Torino, e chissà che da qui fino a fine stagione non possa esserci qualche offerta. L’affare è fattibile, anche perchè il giocatore pare non rientrare ne nei piani del Barcellona, ne in quelli del Bayern Monaco. I bavaresi infatti non lo riscatteranno. La pista è caldissima, ecco un altro motivo.