Calciomercato Inter, scambio Modric-Skriniar per l’estate | L’Inter potrebbe rinnovare ancora di più il centrocampo nella prossima estate. Oltre all’idea Vidal, in uscita dal Barcellona, potrebbe tornare di moda anche il nome di Luka Modric. Dopo il colpo Eriksen dal Tottenham e la consacrazione di Brozovic e di Barella, Antonio Conte potrebbe aver a disposizione un altro centrocampista di elevata qualità.

Calciomercato Inter, scambio tra Skriniar e Modric

L’idea di un possibile scambio tra Inter e Real Madrid tra Milan Skriniar e Luka Modric arriva dall’Inghilterra. Secondo il Daily Star, infatti, il centrocampista croato sembra ormai lontano dai piani del Real Madrid che di fronte a cifre importanti potrebbe dire addio. L’Inter guarda interessata in casa Blancos e per arrivare all’ex Pallone D’Oro potrebbe offrire in cambio il forte difensore slovacco. Al momento è solo un’ipotesi ma ben presto le dirigenze potrebbero sedersi intorno ad un tavolo per imbastire tale trattativa. Al Real Madrid, infatti, serve rifondare il reparto difensivo e Skriniar sarebbe perfetto per Zidane.

Skiniar piace anche al Manchester City

L’Inter non reputa incedibile Milan Skriniar e in estate potrebbe cederlo di fronte a ottime proposte. Tra le squadre interessate c’è sicuramente il Manchester City di Pep Guardiola che cerca un difensore per migliorare il reparto difensivo, non perfettamente coeso in questa stagione. L’Inter si siederà al tavolo delle trattative solo di fronte a proposte di almeno 80 milioni di euro.