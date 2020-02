Calciomercato Fiorentina, Pradè sul rinnovo di Chiesa: “Siamo a buon punto, firmerà”

Calciomercato Fiorentina, Pradè annuncia il rinnovo di Chiesa | Federico Chiesa e la Fiorentina potrebbero non separarsi la prossima estate come si poteva pensare. Il pressing di Juventus e Inter è asfissiante sul giovanissimo attaccante viola ma per il Presidente Commisso è incedibile. Vuole costruire la prossima Fiorentina proprio sulle qualità del classe ’97 e per questo sta vagliando l’ipotesi di prolungare il suo contratto.

Calciomercato Fiorentina, Chiesa verso il rinnovo

Poche ore fa la Fiorentina ha presentato uno degli acquisti del mercato estivo: Alfred Duncan. Durante la conferenza stampa del centrocampista proveniente dal Sassuolo, il direttore sportivo viola, Daniele Pradé, ha annunciato importanti passi avanti sul rinnovo di Federico Chiesa.

“Federico Chiesa è un calciatore molto importante per noi e ha cambiato il suo pensiero rispetto a qualche tempo fa. Ha parlato con il Presidente e con Beppe Iachini. Ha capito bene il nostro progetto e sa dove vogliamo arrivare: abbiamo gli stessi obiettivi. Il rapporto tra dirigenza e Chiesa è completamente cambiato, ora ci sono complicità e condivisione. Presti ci incontreremo per definire i dettagli: aspettiamo che si rassereni la situazione generale. La proprietà investe tanto e questo fa capire bene ai calciatori cosa si vuole fare per il futuro”.

Chiesa, i numeri stagionali

La stagione di Federico Chiesa non sta procedendo a gonfie vele nonostante la massima fiducia di Beppe Iachini e di tutto lo staff viola. Il rendimento è stato molto alto ad inizio stagione ma è vertiginosamente calato nel periodo centrale del campionato. Ha collezionato 23 presenze tra Serie A e Coppa Italia: ha messo a segno 5 gol e fornito 5 assist.