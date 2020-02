UFFICIALE – Chelsea, colpo Ziyech: 44 milioni all’Ajax

Calciomercato Chelsea, colpo Ziyech: c’erano Roma e Napoli

Calcio mercato Chelsea Ziyech | Hakim Ziyech al Chelsea, la notizia era nell’aria già dalla giornata di ieri. Un colpo a sorpresa annunciato già a febbraio dal club londinese. Il Chelsea dalla prossima estate potrà tornare a fare mercato in entrata. Concluso l’anno di stop imposto dalla FIFA riguardo al mercato in entrata che ha tenuto i Blues fermi per due sessioni (la scorsa estate e quella di gennaio appena conclusa). Da adesso il club di Abramovich potrà tornare a fare mercato e inizia subito con il trasferimento di Hakim Ziyech, esterno d’attacco marocchino che arriverà dall’Ajax. Affare da oltre 40 milioni di euro tra i due club. Un rinforzo importante per mister Frank Lampard. Sul calciatore c’era il forte interesse di Roma e Napoli dalla Serie A.

Calciomercato Chelsea: ecco Ziyech, il comunicato dell’Ajax

In questa stagione Ziyech ha messo a segno 8 gol e 21 assist. Attualmente è fermo per infortunio da metà gennaio per un problema al polpaccio. Intanto arriva il comunicato dell’Ajax attraverso il proprio sito ufficiale: “L’Ajax ha raggiunto un accordo con il Chelsea FC sul trasferimento da Hakim Ziyech al club inglese. Il trasferimento avverrà dalla prossima stagione, a partire dal 1 ° luglio 2020. I club hanno concordato una commissione di trasferimento pari a 40 milioni di euro, che potrà arrivare a 44 milioni attraverso i bonus”.