Calciomercato Atalanta, Pasalic ha convinto: sarà riscattato a fine stagione

Calciomercato Atalanta, Pasalic sarà completamente nerazzurro: verrà riscattato dal Chelsea

Calciomercato Atalanta – Pasalic | Le bellezze sfornate dall’Atalanta passano anche per Mario Pasalic. Il calciatore croato ha convinto sempre di più la società nerazzurra, pronta a metterlo sempre di più al centro del progetto. Arrivato a bergamo con l’aria da ‘operazione scommessa’, ben presto è diventato un perno fondamentale dell’undici di Gian Piero Gasperini. Il tecnico lo ha inserito nel suo sistema di gioco e non lo ha più tolto, complice anche la difficoltà dei diversi mesi in cui è stato assente Duvan Zapata, trovando in lui la chiave per la soluzione tattica. Adesso Pasalic è un elemento fondamentale della formazione bergamasca e l’Atalanta è pronta per riscattarlo dal Chelsea. Un affare da 15 milioni, cifra già pattuita con i Blues.

Notizie Atalanta, 15 milioni per il riscatto di Pasalic: in Serie A ha trovato la sua dimensione

Stando a quanto rivelato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, arriverà a fine stagione il riscatto per Mario Pasalic. L’Atalanta piazzerà il primo colpo dell’estate proprio con il riscatto del giocatore croato. Il centrocampista non ha mai convinto il Chelsea, che lo ha spedito in prestito diverse volte. In Italia e precisamente con la maglia dell’Atalanta, perché non era riuscito a farlo con quella del Milan, si è ritagliato uno spazio di protagonista. Adesso il suo valore di mercato è schizzato alle stelle e il club di Percassi non si farà assolutamente sfuggire quest’occasione di calciomercato.