Ultime Inter, infortunio Esposito: rientro rimandato, le condizioni

Ultime Inter: infortunio Esposito, nuovi dettagli

Ultime Inter Esposito | La stagione dell’Inter prosegue in rotta spedita, e la squadra di Conte anche domenica è riuscita ad ottenere un risultato positivo, questa volta nel derby. La rosa nerazzurra si è dimostrata ancora una volta versatile e completa, anche se gli infortuni in questa prima parte di stagione non sono di certo mancati. Il tecnico del club meneghino ha dovuto più volte rinunciare a qualche pedina importante, e stavolta è toccato al giovanissimo Esposito.

L’attaccante si è infortunato negli ultimi giorni, e in queste ore sono arrivati maggiori dettagli dalla società nerazzurra. Pare infatti che per Esposito, dopo essersi sottoposto alla dovuta risonanza magnetica, si sia presentata un’elongazione al retto femorale destro. Una tegola importante per l’Inter, che ancora una volta compromette le scelte di Conte.

News Inter: quando torna Esposito?

Ancora problemi per l’Inter, e ancora una volta infermeria per un giocatore nerazzurro. Esposito sarà infatti costretto ad uno stop, per ora ancora da valutare. Le condizioni del baby bomber sono ancora incerte, e per il momento è impossibile pronostica un suo rientro. Il problema comunque non dovrebbe essere per nulla grave, ed è possibile che da qui a inizio marzo il giocatore possa scendere in campo tranquillamente. Intanto queste le condizioni di un altro nerazzurro infortunato.