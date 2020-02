Calciomercato Fiorentina, conferenza di Koaume

Notizie Fiorentina Kouame | Conferenza stampa di presentazione nella Fiorentina, parla il nuovo acquisto Christian Kouamé accompagnato da ds Pradé:

“Christian è un calciatore forte, potrà essere in campo ad aprile, ma noi ci contiamo per la prossima stagione. E’ una prima punta forte ad attaccare gli spazi e anche di testa”.

Ultime Fiorentina, le parole di Kouame

“Voglio ringraziare la società che ha creduto in me. Non ci potevo pensare quando è arrivata la chiamata del mio agente. Mentre facevo la terapia il mercoledì prima della fine del mercato, mi ha richiamato il mio agente per dirmi che avrei dovuto fare le visite per la Fiorentina a Milano: alle 5 mi sono svegliato e sono partito.

Volevo il numero 11, ma era già occupato, poi ho visto il 9 e l’ho scelto. 9 è il numero di Maria, della Madonna. Io e la mia ragazza siamo molto credenti, per questo ho scelto il 9.

Il mio idolo è Drogba, per questo volevo la maglia numero 11. Ma anche Eto’o, mi piacerebbe fare i loro stessi gol. Voglio recuperare il prima possibile. Il mio obiettivo è arrivare un giorno a giocare la Champions League, con la Nazionale e vincere trofei.

La Fiorentina ha vinto contro tanti big, i risultati si vedranno presto. Dobbiamo seguir le idee del mister. Nello spogliatoio ho trovato brava gente che ride e scherza come piace a me. Commisso l’ho incontrato settimana scorsa e mi ha detto che mi aveva visto per la prima volta all’andata quando ho fatto gol alla Fiorentina. Vedere Ribery nello spogliatoio è incredibile. Quasi non ci credo, è un sogno giocare insieme a lui”.