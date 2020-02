Ultime Cagliari, caso Pavoletti: convocata conferenza stampa a sorpresa

Notizie Cagliari caso Pavoletti | Convocata una conferenza stampa a sorpresa da parte del Cagliari calcio. Dopo l’infortunio di Pavoletti al crociato e le tante ricostruzioni fatte nelle ultime ore, con alcuni giornali che hanno parlati di liti assurde, il club sardo ha preso una decisione. Convocati i media presso la sala stampa del Centro Sportivo di Assemini alle ore 18.

Nei giorni scorsi è stato diramato un comunicato da parte del club dopo le prime voci riguardo una lite interna tra calciatori: “Nelle ultime ore stiamo assistendo ad un florilegio di ricostruzioni fantasiose che non meritano di essere minimamente commentate. Noi siamo da un lato addolorati per quello che è accaduto a uno dei nostri calciatori e dall’altro concentrati sul lavoro in campo. Domenica ci aspetta un’altra battaglia. Da combattere insieme a questo splendido gruppo che non smette mai di inseguire il suo sogno”.

Notizie Cagliari, infortunio Pavoletti: la ricostruzione

Secondo le ultime ricostruzioni, al termine della cena di squadra, ci sarebbe stata una lite tra l’attaccante e Birsa. A prendere la vicenda in mano è stato lo stesso Radja Nainggolan sui social: “La tastiera del telefono scatta a molte persone, ci sono persone che raccontano storie in note vocali assolutamente assurde. Ora parlano tutti. Non c’è nessun litigio dentro lo spogliatoio”. Intanto, Pavoletti è volato a Innsbruck, dove era stato operato dopo l’infortunio del 25 agosto, scortato dal medico sociale Bob Mura. Il consulto medico con lo staff austriaco stabilirà l’entità dell’infortunio e si capirà se ci sarà bisogno di un secondo intervento.