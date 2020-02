Oroscopo di domani 13 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 13 febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Giovedì pesante, ci sono tante cose da fare. Fortunatamente in amore resta sempre una bella carica, domenica ci sarà qualcosa in più.

Toro. Spese per la casa o ufficio restano protagoniste. Periodo pieno di successo, avere Giove e Saturno in ottimo aspetto rappresenta fortuna. Giornata stancante, stai facendo tante cose.

Gemelli. Giovedì importante. Problema di soldi passato, ora si inizia a guadagnare! Questo febbraio promette cose in più.

Cancro. Giornata da vivere con leggerezza. Luna dissonante da 24 ore. Allontana le persone che rappresentano un ostacolo. Ultimamente è capitato spesso di scontrarti con gli altri!

Leone. La giornata di domenica sarà molto interessante per te. E’ un momento in cui devi farti due conti. Bisogna risparmiare qualcosa ora. Nei rapporti sentimentali un grande vigore colpisce.

Vergine. Periodo di grande forza per te. Grandi verifiche e conferme. Sono 48 ore di buon oroscopo anche per i sentimenti.

CLICCA QUI PER VEDERE L’OROSCOPO VIDEO DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox 13 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Il lavoro non da grandi spunti, crisi o indecisione del momento riguardo i sentimenti. Chi ha vissuto una crisi deve superarla. Non essere assecondante.

Scorpione. Devi contare fino a dieci prima di parlare. Ti trovi in condizione di forte instabilità. E’ già capitato di vivere situazioni difficili. Alcune situazioni hanno messo in imbarazzo.

Saggittario. In amore è necessario arrivare ad un accordo. Se ti piace una persona e sei ricambiato dai appuntamento tra sabato e domenica. Grande cielo per le relazioni. Chissà che un incontro speciale non riesca a rendre più tranquilla la tua vita.

Capricorno. Giornata in cui potresti arrabbiarti e pensare che tutti sfruttano la tua buona volontà. Sei una persona di riferimento per gli altri. Manca qualcosa a livello amoroso. Momenti di forte perplessità.

Acquario. Giovedì forte per sentimenti e relazioni. Avere una storia è molto importante per te. Giornata per amare la domenica. Ricordo sempre che per te l’amore è soprattutto una grande amicizia. Con ogni partner vuoi ottenre una grande complicità. In questo priodo si possono fare conoscenze piacevoli.

Pesci. Possiamo dire che tra questo giovedì e sabato rinasce un sentimento! Può nascere una bella emozione. Calo nella giornata di domenica. Ultimamente sei stato messo alla prova.