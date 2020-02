Notizie Napoli, Giua fermato per due turni: Milik pagherà la multa

Ultima Napoli | Decisione presa, Giua starà fermo per due turni dopo il disastro di Napoli-Lecce. Tuttavia il Napoli non presenterà alcun ricorso per la multa comminata a Milik per la simulazione nel match contro il Lecce. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, per l’arbitro Giua è previsto un stop probabilmente di un paio di settimane: resterà fermo il prossimo week end e con ogni probabilità anche quello successivo.

Gli azzurri tuttavia hanno deciso di pagare la multa e non sarà presentato ricorso nonostante il club partenopeo riconosca l’innocenza di Milik.

Ultime Napoli: colloquio De Laurentiis-Gravina

Probabilmente la decisione degli azzurri è stata dettata dal colloquio telefonico arrivo tra Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli, e Gabriele Gravina, presidente della FIGC.

Il Napoli, tuttavia, resta indispettito dalla condotta del fischietto sardo. In occasione del rigore non concesso a Milik, infatti, Abisso al Var ha segnalato l’episodio. Si nota dal labiale che durante il silent-check Giua sottolinea: «C’è il contatto» ma decide di andare avanti disinteressandosi di quanto gli riferiscono i colleghi al monitor e confermando l’ammonizione per simulazione al centravanti azzurro. «Ho visto io».